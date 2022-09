"I sondaggi? Ora vi dico tutto": Berlusconi svela come stanno davvero le cose (Di mercoledì 7 settembre 2022) Silvio Berlusconi ospite di Porta a Porta fa il punto sulla campagna elettorale di Forza Italia e di fatto spiega anche la sua opionione sui sondaggi che in queste settimane danno Forza Italia ora davanti e ora dietro al Terzo Polo. Il Cavaliere non mette limiti a Forza Italia: "FI al 20 per cento? Quella era una battuta per stimolare i miei azzurri a darsi massimamente da fare. Credo che i sondaggi diano per certa la vittoria del centrodestra ma non credo siano credibili per quel che riguarda i singoli partiti. Sono molto preoccupato per l'astensione ma nonostante questo il centrodestra vincerà e daremo il via a un governo che opererà bene". Poi il Cavaliere ha parlato anche degli equilibri nella coalizione di centrodestra anche nel dopo-voto quando bisognerà formare il nuovo governo: "I ministeri ce li spartiremo in ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Silvioospite di Porta a Porta fa il punto sulla campagna elettorale di Forza Italia e di fatto spiega anche la sua opionione suiche in queste settimane danno Forza Italia ora davanti e ora dietro al Terzo Polo. Il Cavaliere non mette limiti a Forza Italia: "FI al 20 per cento? Quella era una battuta per stimolare i miei azzurri a darsi massimamente da fare. Credo che idiano per certa la vittoria del centrodestra ma non credo siano credibili per quel che riguarda i singoli partiti. Sono molto preoccupato per l'astensione ma nonostante questo il centrodestra vincerà e daremo il via a un governo che opererà bene". Poi il Cavaliere ha parlato anche degli equilibri nella coalizione di centrodestra anche nel dopo-voto quando bisognerà formare il nuovo governo: "I ministeri ce li spartiremo in ...

