GF Vip | Mark Caltagirone entra in Casa con Pamela Prati | la reazione di Eliana Michelazzo

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Dopo che è stato confermato ufficialmente chesarà una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 7, è stato reso noto che almeno in una puntata del reality show di Alfonso Signorini è stata sviscerata la questione die del finto matrimonio con un uomo inesistente. E puntuale è arrivata ladi un’altra grande protagonista di quello scandalo, ovvero, ex manager dellache ha sempre dichiarato di essere stata una vittima della show-girl. “Al momento non mi va di rilasciare alcuna dichiarazione (giornalisti non chiamatemi, grazie). Ho letto tutti i messaggi che mi avete mandato” ha dichiarato. Che poi ha proseguito: “La verità la sappiamo ...

CorriereCitta : GF VIP 7, Eliana Michelazzo parla di Pamela Prati: ‘Entrambe sappiamo la verità su Mark Caltagirone’ - zazoomblog : Gf Vip 7 Pamela Prati nella Casa tornerà a parlare di Mark Caltagirone: la reazione di Eliana Michelazzo - #Pamela… - Novella_2000 : Pamela Prati parlerà di Mark Caltagirone al GF Vip? Ci sarebbe un accordo per il suo ingresso - CorriereCitta : Pamela Prati al GF VIP 7: ‘Si parlerà ancora di Mark Caltagirone?’ - IsaeChia : #GfVip 7, Pamela Prati nella Casa tornerà a parlare di Mark Caltagirone: la reazione di Eliana Michelazzo L’ex cor… -

... arriva il terzo concorrente ufficiale del ' Grande Fratello'. Pamela Prati varcherà di nuovo la famosa porta rossa. Dopo l'affaireCaltagirone, la showgirl confessa al settimanale 'Chi' di ......Live Pamela Prati è la terza concorrente ufficiale della settima edizione del Grande Fratello. ... Che dopo il "caso"Caltagirone ha rivelato di essere profondamente cambiata. "Perché ho ...A FIRST spade in the ground’ ceremony will be held to mark the start of an eco-friendly £1.5 million new housing scheme in Stourbridge.Pamela Prati ricomincia dal GFVIP7: la showgirl è tra i concorrenti del reality. La prima reazione di Eliana Michelazzo ...