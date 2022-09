F1, Max Verstappen cannibale. Ormai corre contro la storia. Record di successi in una singola stagione in arrivo? (Di mercoledì 7 settembre 2022) A meno di cataclismi biblici, il Campione del Mondo 2022 di Formula Uno sarà Max Verstappen, che con il successo nel Gran Premio di casa ha portato a 109 i propri punti di vantaggio su Charles Leclerc, il quale ha un massimo teorico ancora a disposizione di 190. In altre parole, all’olandese è sufficiente marcare 82 punti nell’arco delle ultime sette gare per restare in testa alla classifica iridata. Un gioco da ragazzi, considerata la supremazia di cui gode attualmente. La domanda è dove arriverà la certezza matematica del titolo, con Singapore o Suzuka quali ipotesi più probabili. Però, conoscendo Super Max, gli obiettivi potrebbero cambiare. Con il Mondiale Ormai in saccoccia, può ambire a riscrivere di proprio pugno il libro dei Record. In particolare, potrebbe far gola il primato di GP vinti nella medesima ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 settembre 2022) A meno di cataclismi biblici, il Campione del Mondo 2022 di Formula Uno sarà Max, che con il successo nel Gran Premio di casa ha portato a 109 i propri punti di vantaggio su Charles Leclerc, il quale ha un massimo teorico ancora a disposizione di 190. In altre parole, all’olandese è sufficiente marcare 82 punti nell’arco delle ultime sette gare per restare in testa alla classifica iridata. Un gioco da ragazzi, considerata la supremazia di cui gode attualmente. La domanda è dove arriverà la certezza matematica del titolo, con Singapore o Suzuka quali ipotesi più probabili. Però, conoscendo Super Max, gli obiettivi potrebbero cambiare. Con il Mondialein saccoccia, può ambire a riscrivere di proprio pugno il libro dei. In particolare, potrebbe far gola il primato di GP vinti nella medesima ...

