Elezioni | Gasparrini Federcasalinghe | ' stipendio a casalinghe | Fi non credibile' **

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. (Adnkronos) - "Se davvero Forza Italia darà unoallene sarò contenta. Noi gli avevamo dato fiducia e avevamo sostenuto Fi, convinte. Ma abbiamo ottenuto solo parole. La realtà è che siamo state ingannate totalmente. Per cui in questo momento non ho fiducia. Forza Italia purtroppo non èquando parla di queste cose. Possono accusarci di essere state credulone allora, ma non ci possiamo ricadere". Lo dice all'Adnkronos la presidente diFederica Rossicommentando la proposta di Forza Italia di dare unoallee confermando per venerdì prossimo la delibera di suggerimento di voto della Federazione.