Crisi del gas:?Ue propone tassa su extra profitti società energetiche (Di mercoledì 7 settembre 2022) A due giorni da una attesa riunione dei ministri dell’Energia, l'esecutivo comunitario ha illustrato sommariamente una serie di misure. Tra queste spiccano, oltre al desiderio di chiedere alle imprese energetiche di riversare agli Stati membri i profitti in eccesso, anche obiettivi vincolanti di risparmio della corrente elettrica Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 7 settembre 2022) A due giorni da una attesa riunione dei ministri dell’Energia, l'esecutivo comunitario ha illustrato sommariamente una serie di misure. Tra queste spiccano, oltre al desiderio di chiedere alle impresedi riversare agli Stati membri iin eccesso, anche obiettivi vincolanti di risparmio della corrente elettrica

GiuseppeConteIT : Direzione Torino, breve sosta sul cammino per un panino e un caffè. Prima di andare via, ho scambiato due parole co… - fattoquotidiano : Erdogan incolpa l’Europa per la crisi del gas: “L’hanno innescata loro con le sanzioni alla Russia. Raccolgono ciò… - ladyonorato : Mi sa che chi puntava sulla crisi energetica europea per indebolire l’euro a favore del dollaro non ha fatto propri… - simonetti_lina : RT @GabrieleIuvina1: Crisi immobiliare ???? Anticipo bollettino S&P Global nel suo scenario peggiore della crisi immobiliare cinese prevede u… - enricoeda76 : RT @Resistenza1967: Nella piccola impresa regna il caos. Le banche, temendo la crisi energetica, non erogano liquidità, anzi stringono i ru… -