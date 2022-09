Coppia ospita camerunense | lui ringrazia con uno stupro | condannato a 10 anni

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Chieti, 7 set — Dovrà scontare diecidi reclusione — tre in più di quelli chiesti dal pm — l’immigrato di origineche il 6 ottobre del 2021 aveva stuprato la coinquilina sorprendendola mentre si stava facendo la doccia. La decisione del tribunale di Chieti è arrivata ieri per A.A.A. (queste le sue iniziali)per violenza sessuale nei confronti di una giovane di 23cheva temporaneamente lo straniero nell’abitazione in cui conviveva con il compagno. Ilaveva deciso di esprimere la propria riconoscenza per il posto letto concessogli con un bellosotto la doccia. Secondo quanto riferito dal Messaggero, per l’imputato sono state disposte l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e alcune sanzioni accessorie. Loro ...

