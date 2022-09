Cane cade in mare nel Salernitano: salvato dai vigili del fuoco (VIDEO) (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBattipaglia (Sa) – In data odierna alle ore 14:00 ci hanno comunicato che un Cane era caduto nell’idrovora che funge da vaglio delle acque, prima di riversare nel mare. Abbiamo inviato la squadra della sede centrale, che con il supporto dei reparti specialistici speleo Alpino fluviali hanno tratto in salvo il Cane, portandolo sulla sede stradale per poi affidarlo alle cure del personale della ASL veterinaria. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBattipaglia (Sa) – In data odierna alle ore 14:00 ci hanno comunicato che unera caduto nell’idrovora che funge da vaglio delle acque, prima di riversare nel. Abbiamo inviato la squadra della sede centrale, che con il supporto dei reparti specialistici speleo Alpino fluviali hanno tratto in salvo il, portandolo sulla sede stradale per poi affidarlo alle cure del personale della ASL veterinaria. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

