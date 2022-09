Atletica | finali Diamond League Zurigo 2022 | programma | orari | date e diretta tv

Leggi su sportface

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Glie le indicazioni per vedere intv e streaming ledidi. Siamo arrivati all’appuntamento finale, che si svolgerà su due giorni, mercoledì 7 e giovedì 8 settembre. Particolare attesa per Gianmarco Tamberi, che proverà a difendere il titolo nel salto in alto. Presenti anche Nick Ponzio nel getto del peso e Roberta Bruni nel salto con l’asta, dopo il record italiano siglato recentemente. Latv è affidata a Rai Sport+ e a Sky Sport. Possibile inoltre poter usufruire dello streaming su RaiPlay. MERCOLEDI’ 7 SETTEMBRE: Ore 17:30 –RaiSport+ e Sky Sport Action16:55 – Getto del peso femminile 16:55 – Getto del peso maschile 17:30 – Salto con l’asta ...