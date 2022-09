Ascolti prime time, si fa sul serio: vola la Champions, La7 e Rete 4 battono Rai 3 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Si inizia a fare di nuovo sul serio anche con gli Ascolti della prima serata. Il 6 settembre 2022 ci sono numeri importanti per gli Ascolti tv, complice anche il ritorno del grande calcio con la Champions League su Canale 5. E’ Mediaset, come prevedibile, a vincere la sfida della prima serata con oltre 5 milioni di spettatori incollati davanti alla tv per seguire la partita che ha visto la Juventus e il PSG scendere in campo, con l’amara vittoria per i bianconeri. Numeri prevedibili per il grande calcio con Rai 1 che resta indietro e si piazza al secondo posto. Un altro film in replica per la Rete ammiraglia Rai che però questa volta non basta. Nella gara tra i talk, vanno meglio di Rai 3 sia Floris con il suo DiMartedì che Fuori dal Coro su Rete 4. Mentre Giordano e Floris si ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 7 settembre 2022) Si inizia a fare di nuovo sulanche con glidella prima serata. Il 6 settembre 2022 ci sono numeri importanti per glitv, complice anche il ritorno del grande calcio con laLeague su Canale 5. E’ Mediaset, come prevedibile, a vincere la sfida della prima serata con oltre 5 milioni di spettatori incollati davanti alla tv per seguire la partita che ha visto la Juventus e il PSG scendere in campo, con l’amara vittoria per i bianconeri. Numeri prevedibili per il grande calcio con Rai 1 che resta indietro e si piazza al secondo posto. Un altro film in replica per laammiraglia Rai che però questa volta non basta. Nella gara tra i talk, vanno meglio di Rai 3 sia Floris con il suo DiMartedì che Fuori dal Coro su4. Mentre Giordano e Floris si ...

