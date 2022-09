Venezia 2022, Tilda Swinton si sdoppia per ‘The Eternal Daughter’ (Di martedì 6 settembre 2022) (Adnkronos) – “Il fatto che i due personaggi siano rappresentati dalla stessa persona rende il film qualcosa di diverso, parla di qualcosa di più profondo. Del legame tra mamma e figlia ma anche di quanto della nostra mamma o della nostra figlia è la nostra proiezione. Questo ha preso vita nel film”. Parola di Tilda Swinton che torna protagonista in concorso a Venezia con ‘The Eternal Daughter’ di Joanna Hogg, nel doppio ruolo di un’artista e della sua anziana madre che affrontano segreti rimasti a lungo sepolti. Capelli giallo canarino (“sono onorata di indossare la metà della bandiera ucraina”), l’attrice spiega che in realtà “all’inizio non doveva essere così”: “Io dovevo essere la figlia Julie e discutevamo su chi avrebbe potuto rappresentare la madre Rosalind. Le due tornano ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 6 settembre 2022) (Adnkronos) – “Il fatto che i due personaggi siano rappresentati dalla stessa persona rende il film qualcosa di diverso, parla di qualcosa di più profondo. Del legame tra mamma e figlia ma anche di quanto della nostra mamma o della nostra figlia è la nostra proiezione. Questo ha preso vita nel film”. Parola diche torna protagonista in concorso acondi Joanna Hogg, nel doppio ruolo di un’artista e della sua anziana madre che affrontano segreti rimasti a lungo sepolti. Capelli giallo canarino (“sono onorata di indossare la metà della bandiera ucraina”), l’attrice spiega che in realtà “all’inizio non doveva essere così”: “Io dovevo essere la figlia Julie e discutevamo su chi avrebbe potuto rappresentare la madre Rosalind. Le due tornano ...

