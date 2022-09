US Open 2022, Ons Jabeur è la prima semifinalista, battuta Alja Tomljanovic (Di martedì 6 settembre 2022) È Ons Jabeur la prima semifinalista del torneo femminile degli US Open 2022. La tennista tunisina si impone per 6-4 7-6 sull’australiana Alja Tomljanovic ed arriva tra le prime quattro dello Slam di scena a Flushing Meadows, assicurandosi la seconda posizione in classifica da lunedì prossimo. Ora è in attesa della sua avversaria, che uscirà dalla sfida tra Coco Gauff e Caroline Garcia. Un match che parte in maniera combattuta, con lo snodo che arriva nel settimo gioco, Jabeur sfrutta la palla break con un riflesso fenomenale, sul tentativo di gioco al corpo della Tomljanovic piazza la racchetta al punto giusto facendo uscire un lob perfetto che muore in campo. La tunisina non trema e, a furia di vincenti e buone prime ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022) È Onsladel torneo femminile degli US. La tennista tunisina si impone per 6-4 7-6 sull’australianaed arriva tra le prime quattro dello Slam di scena a Flushing Meadows, assicurandosi la seconda posizione in classifica da lunedì prossimo. Ora è in attesa della sua avversaria, che uscirà dalla sfida tra Coco Gauff e Caroline Garcia. Un match che parte in maniera com, con lo snodo che arriva nel settimo gioco,sfrutta la palla break con un riflesso fenomenale, sul tentativo di gioco al corpo dellapiazza la racchetta al punto giusto facendo uscire un lob perfetto che muore in campo. La tunisina non trema e, a furia di vincenti e buone prime ...

