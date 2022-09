Sisma 2016: prorogati al 15 ottobre termini conferma Cas e richieste contributi (Di martedì 6 settembre 2022) L'ordinanza, che ha gia' acquisito l'intesa delle Regioni, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dopo il concerto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. com - amm 06 - 09 - 22 20:00:53 (... Leggi su borsaitaliana (Di martedì 6 settembre 2022) L'ordinanza, che ha gia' acquisito l'intesa delle Regioni, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dopo il concerto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. com - amm 06 - 09 - 22 20:00:53 (...

umbriajournal_ : Sisma 2016, prorogati termini conferma Cas e richieste contributi - umbriajournal_ : Terremoto: sisma 2016, prorogati al 15/10 i termini per conferma Cas e richieste contributi - FrontieraRieti : Il webinar, di taglio operativo, aiuterà i potenziali beneficiari ad ottenere chiarimenti in merito alle modalità d… - V0yager74 : Le tante cicatrici del sisma del 2016 #C2C #Day3 #Camerino - terremotocentro : RT @AssociazioneISI: C???????????????????????????? #sisma2016, ?????????? ???????????????????? ?? #?????????????????????????? #Amatrice #Norcia #Visso Articolo tecnico di #Associazio… -