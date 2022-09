Serena Bortone | la richiesta d’aiuto della conduttrice | “Mi comunica una grande tristezza”

Leggi su kronic

(Di martedì 6 settembre 2022) La presentatrice del format targato Rai “Oggi è un altro giorno” si appresta a fare il suo ritorno in tv. Nel frattempo però,si è resa autrice di unaarrivata direttamente sui suoi canali social. Vediamo insieme di che cosa si tratta La famosa giornalista è in grado di intrattenere il suo pubblico sia in televisione, durante le riprese del suo programma, sia sui social network. Larisulta infatti molto attiva sui social, in particolar modo sul suo account verificato di Instagram dove condivide giornalmente, o quasi, nuovi contenuti con i tanti followers che la seguono con stima e rispetto.(Websource)Nel periodo delle vacanze estive,ha avuto modo pertanto di restare in contatto con il suo ...