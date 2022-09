Risparmiare sulla spesa al supermercato: i trucchetti per spendere di meno (Di martedì 6 settembre 2022) Uscire per acquistare i beni alimentari può essere davvero costoso. Ma esistono dei trucchetti infallibili per chi vuole Risparmiare sulla spesa al supermercato: ecco quali sono e che cosa devi fare. A causa della pandemia di coronavirus e poi della guerra della Russia in Ucraina, il costo dei prodotti di genere alimentari è in forte aumento. Dall’inizio della pandemia a febbraio, il costo degli alimenti di base, come carne e uova, è aumentato più velocemente in oltre un decennio. Senza contare quello di pane, pasta e farina che ha avuto un rialzo netto con il conflitto nell’est Europa. fonte foto: AdobeStockL’inflazione ormai è arrivata alle stelle ed ogni famiglia è alle prese nel fare i conti con una crisi economica sempre più imperante nel nostro paese. Proprio per questo motivo ... Leggi su chenews (Di martedì 6 settembre 2022) Uscire per acquistare i beni alimentari può essere davvero costoso. Ma esistono deiinfallibili per chi vuoleal: ecco quali sono e che cosa devi fare. A causa della pandemia di coronavirus e poi della guerra della Russia in Ucraina, il costo dei prodotti di genere alimentari è in forte aumento. Dall’inizio della pandemia a febbraio, il costo degli alimenti di base, come carne e uova, è aumentato più velocemente in oltre un decennio. Senza contare quello di pane, pasta e farina che ha avuto un rialzo netto con il conflitto nell’est Europa. fonte foto: AdobeStockL’inflazione ormai è arrivata alle stelle ed ogni famiglia è alle prese nel fare i conti con una crisi economica sempre più imperante nel nostro paese. Proprio per questo motivo ...

VittorioSgarbi : #sgarbinobel Per risparmiare gas, invece degli spaghetti, fatevi un bel timballo di pasta al forno (elettrico). E s… - mm_daniele : RT @bgallavotti: La cosa assurda e tragica non è che un premio #Nobel e un grande chef si confrontino sulla cottura della #pasta, ma che de… - consumatorirt : RT @HelpConsumatori: #Carovita, come fare per... #risparmiare sulla #spesa - _alaq_ : RT @bgallavotti: La cosa assurda e tragica non è che un premio #Nobel e un grande chef si confrontino sulla cottura della #pasta, ma che de… - gemmasava1 : RT @bgallavotti: La cosa assurda e tragica non è che un premio #Nobel e un grande chef si confrontino sulla cottura della #pasta, ma che de… -