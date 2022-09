Riconoscimento del Ministero a due impiegati civili di stanza al Comando Provinciale Cc

Leggi su anteprima24

(Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Questa mattina, due dipendentideldella Difesa in servizio aldei Carabinieri di Benevento ed alla Compagnia Carabinieri di Cerreto Sannita, hanno ricevuto dal Comandante, Col. Germano Passafiume, un attestato diper gli oltre 40 anni di fedele lavoro svolto alle dipendenze del precitato Organo di Governo. Si tratta del sig. Montella Quirino William, cl. 1959, in servizio a Benevento dal 1988 presso la scuola Allievi CC ed ancor prima, all’ospedale militare di Caserta ed alla caserma “Pica” di Santa Maria Capua Vetere; nonché del sig. Di Pietro Angelo in servizio in quel di Cerreto Sannita dal 2016 ed in precedenza presso la Scuola Sottufficiali dell’Aeronautica di Caserta, alla ...