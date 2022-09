Pallanuoto: Europei, Settebello batte Francia 16-8 e vola in semifinale (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set. (Adnkronos) - La Nazionale maschile di Pallanuoto si è qualificata per le semifinali degli Europei di Spalato. Nei quarti di finale il Settebello guidato dal ct Sandro Campagna si è imposta sulla Francia per 16-8. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set. (Adnkronos) - La Nazionale maschile disi è qualificata per le semifinali deglidi Spalato. Nei quarti di finale ilguidato dal ct Sandro Campagna si è imposta sullaper 16-8.

Eurosport_IT : OTTIMA PARTENZA! ?? Il Settebello vince la gara d'esordio degli Europei battendo la Slovacchia per 21-9! ???????????… - Eurosport_IT : SETTEROSA DA SOGNO ?????? L'Italia vince anche la seconda gara degli Europei battendo la Spagna per 9-12! ???????… - SPalermo91 : RT @SkySport: ULTIM'ORA PALLANUOTO Europei, Italia in semifinale Nei quarti Francia battuta 16-8 #SkySport #Pallanuoto - Paolo18030138 : RT @LiaCapizzi: La certezza del Settebello ???? Agli Europei pallanuoto gli azzurri del CT Campagna volano in semifinale. Si sbarazzano della… - apeindiana : RT @LiaCapizzi: La certezza del Settebello ???? Agli Europei pallanuoto gli azzurri del CT Campagna volano in semifinale. Si sbarazzano della… -