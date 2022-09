Ora i tifosi laziali amano Sarri ancora di più (Di martedì 6 settembre 2022) Giù le mani da Maurizio Sarri. Ci mancava l'inchiesta della Procura Federale sulle parole pronunciate sabato sera a far aumentare l'amore dei laziali per il tecnico. Ha difeso a spada tratta la sua squadra presa a pallonate dal Napoli ma penalizzata da una arbitraggio, quello di Sozza, macchiato da evidenti errori che hanno condannato i biancocelesti oltre i loro demeriti. Sarri non ha usato giri di parole, è stato pungente, le sue accuse sono arrivate forti e chiare ai vertici arbitrali che le hanno rimandato al mittente. Incredibile, il giudizio positivo sulla direzione di Sozza è il segnale di una casta che, invece di ammettere i propri fisiologici errori, si arrocca su posizioni incomprensibili. Il gol del pari nasce da un angolo viziato dal fuorigioco di 3 metri di Osimhen e dal mezzo fallo di Kim su Luis Alberto degno almeno di ... Leggi su iltempo (Di martedì 6 settembre 2022) Giù le mani da Maurizio. Ci mancava l'inchiesta della Procura Federale sulle parole pronunciate sabato sera a far aumentare l'amore deiper il tecnico. Ha difeso a spada tratta la sua squadra presa a pallonate dal Napoli ma penalizzata da una arbitraggio, quello di Sozza, macchiato da evidenti errori che hanno condannato i biancocelesti oltre i loro demeriti.non ha usato giri di parole, è stato pungente, le sue accuse sono arrivate forti e chiare ai vertici arbitrali che le hanno rimandato al mittente. Incredibile, il giudizio positivo sulla direzione di Sozza è il segnale di una casta che, invece di ammettere i propri fisiologici errori, si arrocca su posizioni incomprensibili. Il gol del pari nasce da un angolo viziato dal fuorigioco di 3 metri di Osimhen e dal mezzo fallo di Kim su Luis Alberto degno almeno di ...

