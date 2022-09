Nomade con 74 auto intestate prendeva il reddito di cittadinanza (Di martedì 6 settembre 2022) Possedeva Audi, Maserati, Mercedes e altre auto meno lussuose, per un totale di 74 vetture. Si tratta di una Nomade di 40 anni che percepiva regolarmente il reddito di cittadinanza voluto dai grillini. Una vicenda emblematica e surreale se si pensa che la 40enne fermata dalla Guardia di Finanza non aveva nemmeno la patente di guida. Lo hanno scoperto le Fiamme Gialle in provincia di Padova, a Saonara, dove la donna era titolare di un'attività di commercio di macchine usate. Come riportato dal Gazzettino, almeno 58 dei 74 veicoli erano stati coinvolti in incidenti stradali con la donna mai menzionata direttamente. Si sospetta quindi che la donna fungesse anche da prestanome per altre persone interessate a quei mezzi e utilizzati per chissà quali scopi. Il sostituto procuratore Sergio Dini ha aperto un'indagine ... Leggi su iltempo (Di martedì 6 settembre 2022) Possedeva Audi, Maserati, Mercedes e altremeno lussuose, per un totale di 74 vetture. Si tratta di unadi 40 anni che percepiva regolarmente ildivoluto dai grillini. Una vicenda emblematica e surreale se si pensa che la 40enne fermata dalla Guardia di Finanza non aveva nemmeno la patente di guida. Lo hanno scoperto le Fiamme Gialle in provincia di Padova, a Saonara, dove la donna era titolare di un'attività di commercio di macchine usate. Come riportato dal Gazzettino, almeno 58 dei 74 veicoli erano stati coinvolti in incidenti stradali con la donna mai menzionata direttamente. Si sospetta quindi che la donna fungesse anche da prestanome per altre persone interessate a quei mezzi e utilizzati per chissà quali scopi. Il sostituto procuratore Sergio Dini ha aperto un'indagine ...

LegaSalvini : Reddito di cittadinanza con 74 auto intestate in tre anni: 40enne nomade sotto inchiesta - ilPontormo : RT @tempoweb: Una nomade con 74 auto intestate e senza patente percepiva il reddito di cittadinanza #m5s #governo #iltempoquotidiano https… - tempoweb : Una nomade con 74 auto intestate e senza patente percepiva il reddito di cittadinanza #m5s #governo… - gen_napoli : Reddito di cittadinanza per la nomade senza patente con 74 auto intestate in tre anni: Maserati, Audi e Mercedes - ilsuonatoredi : RT @ImolaOggi: Commerciante nomade con 74 auto intestate riceve reddito di cittadinanza -