"Ma non rompermi i cog***": Cassano fuori controllo, insulti a Bastoni (Di martedì 6 settembre 2022) Ancora Antonio Cassano, ancora parole al vetriolo verso i protagonisti della nostra A. Stavolta non Massimiliano Allegri, già martoriato da diverso tempo per un gioco che non fa decollare la sua Juve, ma il protagonista adesso è Alessandro Bastoni, deludente in questo avvio di campionato con l'Inter insieme ai compagni della retroguardia nerazzurra: “Il Derby? L'Inter ha tante problematiche — ha tuonato Fantantonio in un post su Instagram — Ha l'idea di gioco, sicuramente poi ha avuto anche con l'entusiasmo, la foga e la cattiveria, ha avuto tante occasioni e poi la partita potevi anche pareggiarla. Però così un po' con fortuna potevi pareggiarla. Il Milan ha meritato. L'Inter sta facendo soprattutto lì dietro”. Cassano: “Bastoni si svegli, non rompa i c***i a me” Dopo questo incipit, è arrivato ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Ancora Antonio, ancora parole al vetriolo verso i protagonisti della nostra A. Stavolta non Massimiliano Allegri, già martoriato da diverso tempo per un gioco che non fa decollare la sua Juve, ma il protagonista adesso è Alessandro, deludente in questo avvio di campionato con l'Inter insieme ai compagni della retroguardia nerazzurra: “Il Derby? L'Inter ha tante problematiche — ha tuonato Fantantonio in un post su Instagram — Ha l'idea di gioco, sicuramente poi ha avuto anche con l'entusiasmo, la foga e la cattiveria, ha avuto tante occasioni e poi la partita potevi anche pareggiarla. Però così un po' con fortuna potevi pareggiarla. Il Milan ha meritato. L'Inter sta facendo soprattutto lì dietro”.: “si svegli, non rompa i c***i a me” Dopo questo incipit, è arrivato ...

