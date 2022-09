Lo studio sull’h-index delle virostar

Leggi su butac

(Di martedì 6 settembre 2022) Sulla bacheca di Maddalena Loy, giornalista iscritta all’Ordine da maggio 1995, è apparso questo tweet: Molto divertente questodi John Ioannidis, epidemiologo a Stanford di fama mondiale, h-più alto di Fauci, che stabilisce che la presenzatelevisive sia inversamente proporzionale al loro h-. Della serie, pregliasco rules.https://t.co/P5BL5QpDg9 — Maddalena Loy (@madforfree) September 2, 2022 Loa cui fa riferimento si intitola: Overall and COVID-19-specific citation impact of highly visible COVID-19 media experts: bibliometric analysis Che tradotto: Impattocitazioni complessive e specifiche per COVID-19 di esperti altamente visibili sui media su COVID-19: analisi bibliometrica Ho trovato l’idea curiosa, e ho pensato ...