LIVE Sinner-Ivashka 6-1 5-7 6-2 4-6 2-3, US Open 2022 in DIRETTA: contro-break Sinner al quinto! (Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Primo ace per Sinner nel set! 30-0 Rovescio lungolinea che rimane in campo! 15-0 Servizio e dritto, buon punto giocato da Sinner. 3-2 break Sinner! Non molla l'altoatesino! Una partita che non finisce mai! 15-40 In rete il rovescio di Ivashka, Sinner non molla: due palle break. 15-30 Regala con il rovescio Ivashka e Sinner prova a scuotersi. 15-15 Vola via il rovescio di Sinner, mette pressione sullo scambio Ivashka. 0-15 Si ferma in rete il dritto di Ivashka. 3-1 break ...

