LIVE Sinner-Ivashka 6-1 2-1, US Open 2022 in DIRETTA: set e break di vantaggio per Sinner (Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 break Sinner. Sbaglia con il dritto il bielorusso: quinto break su cinque turni di risposta per Sinner. 40-A Dritto violento in diagonale e comodino di rovescio: quarta palla break. 40-40 Ace per annullare la terza palla break. 40-A Altro rovescio in rete: c’è ancora palla break per Sinner. 40-40 Bellissimo dritto in cross, poi non chiude Sinner con il lungolinea. 40-A A mezza rete il rovescio di Ivashka: altra chance di break. 40-40 Rallenta con il back e poi gioca un dritto carico di topspin Sinner. A-40 Arriva male ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1. Sbaglia con il dritto il bielorusso: quintosu cinque turni di risposta per. 40-A Dritto violento in diagonale e comodino di rovescio: quarta palla. 40-40 Ace per annullare la terza palla. 40-A Altro rovescio in rete: c’è ancora pallaper. 40-40 Bellissimo dritto in cross, poi non chiudecon il lungolinea. 40-A A mezza rete il rovescio di: altra chance di. 40-40 Rallenta con il back e poi gioca un dritto carico di topspin. A-40 Arriva male ...

