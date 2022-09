La storia della 40enne con 74 auto intestate e il reddito di cittadinanza (Di martedì 6 settembre 2022) La 40enne V.T. percepiva il reddito di cittadinanza ma era anche titolare di un’attività di commercio di automobili usate. E ne aveva intestate ben 74 in tre anni. La storia la racconta oggi Il Gazzettino, e parte da un’indagine del pubblico ministero Sergio Dini a Saonara in provincia di Padova. Che ipotizza un’indagine per frode assicurativa e intestazione fittizia di beni nei confronti della donna. La quale pur non avendo mai conseguito la patente di guida risultava intestataria di 74 automobili, di cui 58 coinvolti in incidenti stradali. L’ipotesi investigativa è che la donna funga da prestanome per altri. L’indagine è partita proprio dal reddito di cittadinanza: Esaminata la posizione di V.T., quarantenne ... Leggi su open.online (Di martedì 6 settembre 2022) LaV.T. percepiva ildima era anche titolare di un’attività di commercio dimobili usate. E ne avevaben 74 in tre anni. Lala racconta oggi Il Gazzettino, e parte da un’indagine del pubblico ministero Sergio Dini a Saonara in provincia di Padova. Che ipotizza un’indagine per frode assicurativa e intestazione fittizia di beni nei confrontidonna. La quale pur non avendo mai conseguito la patente di guida risultava intestataria di 74mobili, di cui 58 coinvolti in incidenti stradali. L’ipotesi investigativa è che la donna funga da prestanome per altri. L’indagine è partita proprio daldi: Esaminata la posizione di V.T., quarantenne ...

