I liberali non guardano che a destra: una scelta di campo inevitabile (Di martedì 6 settembre 2022) A parte qualche inguaribile nostalgico, nessuno più crede che oggi possa rinascere in Italia un Partito liberale. Quella esperienza, al pari delle altre consimili, finì irrimediabilmente con la prima Repubblica. D'altronde, quel partito era una contraddizione in termini, come già Croce e Einaudi avevano rilevato: il liberalismo è un metodo prima che un sistema di pensiero. E comunque il liberale, abituato a ragionare con la propria testa, non può facilmente adeguarsi alla disciplina di un partito. La fine di quell'esperienza aprì un largo varco ai liberali, che si divisero e irrorarono con le loro idee varie forze politiche (in particolare la prima Forza Italia di Silvio Berlusconi). Ci furono persino molti (a cominciare dal compianto Valerio Zanone) che dettero credito ai partiti di sinistra, illudendosi sull'adesione, del tutto strumentale, dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) A parte qualche inguaribile nostalgico, nessuno più crede che oggi possa rinascere in Italia un Partito liberale. Quella esperienza, al pari delle altre consimili, finì irrimediabilmente con la prima Repubblica. D'altronde, quel partito era una contraddizione in termini, come già Croce e Einaudi avevano rilevato: ilsmo è un metodo prima che un sistema di pensiero. E comunque il liberale, abituato a ragionare con la propria testa, non può facilmente adeguarsi alla disciplina di un partito. La fine di quell'esperienza aprì un largo varco ai, che si divisero e irrorarono con le loro idee varie forze politiche (in particolare la prima Forza Italia di Silvio Berlusconi). Ci furono persino molti (a cominciare dal compianto Valerio Zanone) che dettero credito ai partiti di sinistra, illudendosi sull'adesione, del tutto strumentale, dei ...

CarloCalenda : Ieri a Milano con seimila persone, tre Ministre del Governo Draghi e Renzi abbiamo lanciato un progetto politico pe… - ItaliaViva : Saremo davanti a Forza Italia ma non solo perché lo dice Ghisleri, ma perché riformisti e liberali non voteranno pe… - CarloCalenda : Salvini non è nel PPE e io sono in @RenewEurope (liberali). Titoli stravaganti per provare a far credere ai lettori… - LeonardoCaciopp : @agatamicia @The_Leegend99 @Kikka57847350 Il femminismo è stato creato dalle donne. Ho parlato di contributo delle… - lucaferrini1974 : RT @mlombardo81: Più Tajani continua a dire che FI non ha fatto cadere il Governo #Draghi più gli elettori moderati e liberali continuerann… -