Harry Styles e lo sputo a Chris Pine: scoppia il "caso" a Venezia 79 (Di martedì 6 settembre 2022) Lo sputo di Harry Styles che fa impazzire il mondo. La turbolenta giornata della prima mondiale al Festival di Venezia del film Don't worry Darling non poteva concludersi con uno sputazzo. Protagonista in Sala Grande davanti agli occhi di videocamere e smartphone di addetti ai lavori e pubblico, la popstar inglese è stata l'ultima ad accomodarsi nella prima fila della galleria dove siede la delegazione di ogni film. Alla sua destra si era posizionato l'attore Chris Pine, nel film sorta di guru semi antagonista di quel Jack Chambers interpretato da Styles. Alla destra di Pine, di giallo vestita, la nuova fiamma di Styles, la regista di Don't worry Darling, Olivia Wild. Ed è proprio nel momento in cui il cantante si piega per sedersi, ...

