**Gas: netto calo su mercato Ttf, scende a 218 euro/Mwh (-11%)** (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set.-(Adnkronos) - netto calo del prezzo dei future sul gas sul mercato Ttf di Amsterdam: rispetto alla chiusura di ieri a 240 euro al megawattora, oggi i valori scendono a 218 euro (-11%) recuperando i livelli di venerdì, dopo il balzo subito a seguito dell'annuncio russo della chiusura delle forniture attraverso il Nord Stream 1.

aldebaran1973 : @BelpietroTweet E appunto, al netto delle sanzioni, sarebbe stato meglio continuare ad acquistare il gas dalla Russ… - NS1m0n : @HolyTemplars @UmberHouse @becca22cr7 @davcarretta Cosa non hai capito di 'l'Italia non ha smesso di acquistare gas… - nebenet : RT @ErmannoKilgore: Euro al minimo storico (0,98) sul dollaro. Borse verso un forte calo, vola il prezzo del gas (+28%). Netto rialzo per i… - AdrianoCrosato : @EnricoLetta Al netto del suo stipendio facile parlare di aumenti di energia e restrizioni ,faccia un piccolo sonda… - civcatt : RT @civcatt: L'#inflazione globale che galoppa è sospinta anche dall’aumento dei costi dell’energia. Ma al netto dei costi di estrazione, s… -