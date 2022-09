Gas, il Mite pubblica il Regolamento: -1 grado per il riscaldamento. Al via campagna di sensibilizzazione sui consumi (Di martedì 6 settembre 2022) Gas, il Mite pubblica il Regolamento. Tra le misure indicate e approvate dal ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani è previso di abbassare di un grado il riscaldamento e si ha intenzione di promuovere una campagna di sensibilizzazione per stimolare i cittadini a ridurre i consumi. Gas, il Mite pubblica il Regolamento: -1 grado per il riscaldamento Il Ministero della Transizione ecologica ha pubblicato il Regolamento per “realizzare da subito risparmi utili a livello europeo a prepararsi a eventuali interruzioni delle forniture di gas dalla Russia”. Tra le misure incluse nel Regolamento del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 6 settembre 2022) Gas, ilil. Tra le misure indicate e approvate dal ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani è previso di abbassare di unile si ha intenzione di promuovere unadiper stimolare i cittadini a ridurre i. Gas, ilil: -1per ilIl Ministero della Transizione ecologica hato ilper “realizzare da subito risparmi utili a livello europeo a prepararsi a eventuali interruzioni delle forniture di gas dalla Russia”. Tra le misure incluse neldel ...

