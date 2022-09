Eurobasket | il consiglio di Nowitzki a Fontecchio | “In Nba dovrà vedersi come uno studente | arrivare per primo in palestra e uscire per ultimo”

(Di martedì 6 settembre 2022) “Deveunoche deve imparare arrivando peragli allenamenti e andando via per”. È questo ilche Dirk, ex campione Nba con i Dallas Mavericks e oggi ambasciatore Fiba, ha dato all’azzurro Simoneche il prossimo anno sbarcherà in Nba con la maglia degli Utah Jazz. Nel corso di una conferenza stampa al Forum di Assago, il tedesco ha dichiarato il suo apprezzamento le doti di “grande tiratore” del numero tredici azzurro sottolineando però chefarsi trovare pronto per affrontare “le differenze tra il gioco Fiba e quello americano, molto più fisico e atletico e con regole difensive diverse”. Per reggere l’urto con il basket oltreoceano, secondoè ...

fabiocavagnera : IL CONSIGLIO DEL CAPITANO «Ecco, io consiglierei ai giovani di cogliere la possibilità quando si presenta, anche us… - OlimpiaMiNews : IL CONSIGLIO DEL CAPITANO «Ecco, io consiglierei ai giovani di cogliere la possibilità quando si presenta, anche us… - AlessandroMagg4 : IL CONSIGLIO DEL CAPITANO «Ecco, io consiglierei ai giovani di cogliere la possibilità quando si presenta, anche us… - simonesalvador : Consiglio l'ultimo quarto di Slovenia-Lituania, prima giornata di #Eurobasket. +2 Slovenia. A occhio ci sarà qualche bella giocata. -

Sportando

... arrivando anche a sfiorare la convocazione per l'2022 che si tiene proprio in queste ... Il mio riferimento principale è Lele , ma ascolto chiunque abbia qualcheda darmi. Tra i ...Il Governo trova i fondi e la Bosnia Erzegovina conferma la sua partecipazione agli Europei di basket che inizieranno l'1 settembre. Una sessione straordinaria deldei Ministri, ieri (lunedì 15 agosto), ha procurato i fondi necessari alla Nazionale per permetterle di scendere sul parquet continentale. La squadra della stella NBA Jusuf Nurkic (Portland ... Davide Moretti: Repesa mi ha parlato chiaro. Ogni giorno mi dà nuovi consigli Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...