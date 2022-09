Champions | Paris SG - Juventus 2 - 1

(Di martedì 6 settembre 2022) Poteva finire in débacle, invece lanon sfigura a Parigi. I bianconeri rischiano il tracollo nel primo tempo e al 22' sono già 2 - 0 per una doppietta di Mbappé, autore di alcune magie ...

SkySport : PARIS-JUVENTUS 2-1 Risultato finale ? ? #Mbappé (5’) ? #Mbappé (22’) ? #McKennie (53’) ? ?? CHAMPIONS LEAGUE - 1^ gi… - juventusfc : La UEFA Champions League sta tornando, appuntamento martedì 6 settembre con Paris Saint Germain-Juventus. Seguici s… - PSGRelay : RT @AleCat_91: PSG - JUVENTUS 2-1: SINTESI, ANALISI E COMMENTO! - AleCat_91 : PSG - JUVENTUS 2-1: SINTESI, ANALISI E COMMENTO! - RaiNews : I bianconeri perdono 2-1 in Francia. I rossoneri portano a casa un punto #SalisburgoMilan #PSGJuventus -

Poteva finire in débacle, invece la Juventus non sfigura a Parigi. I bianconeri rischiano il tracollo nel primo tempo e al 22' sono già 2 - 0 per una doppietta di Mbappé, autore di alcune magie ...Commenta per primo IlSaint Germain scatta e schiaccia la Juventus con Mbappé, che segna 2 gol nei primi 22 minuti, ... il più giovane titolare innella storia della Juventus (il più ...Brutto episodio a Parigi in occasione della partita di Champions League tra i padroni di casa del PSG e la Juventus. La testimonianza di alcuni tifosi bianconeri.Doratiotto cerca il cross verso il centro dell'area, Mouquet esce e blocca. 81' - Grande intervento di Scaglia! Tchicamboud scappa sulla sinsitra e cerca il tiro sul primo palo. Il numero 1 bianconero ...