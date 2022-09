Cambia tutto a Beautiful: dopo il gesto di Quinn nulla sarà come prima (Di martedì 6 settembre 2022) ; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap opera. A Beautiful è scoppiata una vera e propria bomba. Quinn Fuller era riuscita a convincere Paris a tacere, ma nulla ha potuto fare con la sua acerrima nemica Brooke. La Logan non ha perso L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 6 settembre 2022) ; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap opera. Aè scoppiata una vera e propria bomba.Fuller era riuscita a convincere Paris a tacere, maha potuto fare con la sua acerrima nemica Brooke. La Logan non ha perso L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

EnricoLetta : Ai nostri candidati e candidate ho detto: 1? La destra NON ha già vinto 2? Se vince governerà e se può cambierà la… - sandrogozi : Quindi:1)in campagna elettorale non puoi attaccare #PD #Letta: il microcosmo romano si offende 2)se sei classe dir… - antoluigi54 : RT @EnricoLetta: Ai nostri candidati e candidate ho detto: 1? La destra NON ha già vinto 2? Se vince governerà e se può cambierà la Costit… - gabriagrusti : RT @EnricoLetta: Ai nostri candidati e candidate ho detto: 1? La destra NON ha già vinto 2? Se vince governerà e se può cambierà la Costit… - doni870 : @mirkonicolino Oggi sulla carta il PSG è tra le 3 più forti in Europa (per me la più forte), ovvio che venga data p… -