Calcio: Pjanic verso gli Emirati Arabi, a un passo l'accordo con lo Sharjah (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set. - (Adnkronos) - Il centrocampista del Barcellona Miralem Pjanic sarebbe ormai ad un passo dal lasciare i blaugrana per accasarsi negli Emirati Arabi. Stando a quanto riporta Sky Sport, l'ex bianconero è a un passo dallo Sharjah FC, club. Pjanic dovrebbe partire per gli Emirati nelle prossime ore, al fine di trovare l'accordo definitivo sull'ingaggio.

