**Calcio: Bologna, esonerato l'allenatore Mihajlovic** (Di martedì 6 settembre 2022) Bologna, 6 set. - (Adnkronos) - Il Bologna ha esonerato l'allenatore Sinisa Mihajlovic. Durante un incontro che si è tenuto oggi a Roma, la società rossoblù ha comunicato al tecnico serbo l'esonero. Mihajlovic ha pagato il negativo avvio di campionato con soli tre punti in cinque giornate. Si chiude dunque la lunga parentesi con l'allenatore serbo iniziata a gennaio 2019.

CorSport : Ufficiale: #Mihajlovic esonerato dal #Bologna - Agenzia_Ansa : Sinisa Mihajlovic non è più l'allenatore del Bologna. Lo si apprende da fonti vicine alla società rossoblù. La diri… - Gazzetta_it : Bologna-#Mihajlovic, è finita: Sinisa esonerato dopo tre anni e mezzo. Tre nomi in lizza - DiegoASR86 : Mihajlovic in questo momento, per vicende personali molto più importanti di una partita di calcio non era più lui,… - MarioGallone2 : @FBiasin Mihaijlovic avrebbe portato il Bologna in B,chiaramente ha problemi ben più seri che il calcio,si deve rim… -