Avvicendamenti in Questura Ecco i nuovi dirigenti

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 6 settembre 2022) Questa mattina, il Questore di Taranto dr. Massimo GAMBINO ha presentato iFunzionari della Polizia di Stato che sono entrati a far parte del quadro dirigenziale della: il Vice Questore Aggiunto Dott. Cosimo ROMANO e il Commissario Capo Dott. Francesco CECERE. Il Dott. ROMANO, che sarà al timone della Squadra Mobile, prende il posto del Vice Questore Dott. Fulvio MANCO.Nato a Tricase (LE), 43 anni, il Dott. ROMANO, durante la sua carriera, è stato insignito di diversi riconoscimenti.Si laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Lecce nel 2007. Nel 2011 frequenta il corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato e al termine del corso consegue il Master di II livello in Scienze della Sicurezza presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma.Al termine del corso, assume la dirigenza dell’Ufficio di ...