VIDEO | NAPOLI IN ANSIA PER OSIMHEN: LE ULTIME SULL’INFORTUNIO (Di lunedì 5 settembre 2022) Alle porte dell’esordio stagionale in Champions League con Liverpool, il NAPOLI prosegue la preparazione atletica ma è in apnea per due giocatori che hanno avuto problemi fisici durante l’ultima partita di campionato contro la Lazio. Questo il report giornaliero pubblicato sul sito ufficiale: “Dopo il successo contro la Lazio all’Olimpico, il NAPOLI ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Liverpool in programma allo Stadio Maradona mercoledì alle ore 21 per la prima giornata di Champions League. La squadra dopo una prima fase di attivazione in palestra e in campo si è divisa in due gruppi: chi ha giocato sabato ha svolto lavoro di forza in palestra mentre il resto della squadra ha fatto lavoro di forza in campo e partita a campo ridotto. Demme ha svolto terapie e personalizzato ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 5 settembre 2022) Alle porte dell’esordio stagionale in Champions League con Liverpool, ilprosegue la preparazione atletica ma è in apnea per due giocatori che hanno avuto problemi fisici durante l’ultima partita di campionato contro la Lazio. Questo il report giornaliero pubblicato sul sito ufficiale: “Dopo il successo contro la Lazio all’Olimpico, ilha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Liverpool in programma allo Stadio Maradona mercoledì alle ore 21 per la prima giornata di Champions League. La squadra dopo una prima fase di attivazione in palestra e in campo si è divisa in due gruppi: chi ha giocato sabato ha svolto lavoro di forza in palestra mentre il resto della squadra ha fatto lavoro di forza in campo e partita a campo ridotto. Demme ha svolto terapie e personalizzato ...

