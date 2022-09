Venezia 79, Laura Chiatti tutta trasparente seduce sul red carpet (Di lunedì 5 settembre 2022) Laura Chiatti è una delle attrici più apprezzate del panorama cinematografico italiano. Sul set fin da giovanissima, può vantare molti film di successo. Anche in fatto di look la Chiatti è seguitissima per le sue scelte fuori dall’ordinario (QUI firmatissima sull’uscio di casa). Laura è arrivata alla Mostra del Cinema di Venezia e ha colpito nel segno con il suo outfit. Zebrata in barca Un arrivo wild“Esco poco di casa… ma quando esco!!”, scrive Laura Chiatti su Instagram, postando degli scatti della sua fuga Veneziana. L’artista vive infatti una vita lontano dai riflettori, insieme al marito Marco Bocci e ai figli Enea e Pablo. Le sue comparsate pubbliche sono ridotte al minimo ma, quando succede, Laura sa come farsi notare. La ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di lunedì 5 settembre 2022)è una delle attrici più apprezzate del panorama cinematografico italiano. Sul set fin da giovanissima, può vantare molti film di successo. Anche in fatto di look laè seguitissima per le sue scelte fuori dall’ordinario (QUI firmatissima sull’uscio di casa).è arrivata alla Mostra del Cinema die ha colpito nel segno con il suo outfit. Zebrata in barca Un arrivo wild“Esco poco di casa… ma quando esco!!”, scrivesu Instagram, postando degli scatti della sua fugana. L’artista vive infatti una vita lontano dai riflettori, insieme al marito Marco Bocci e ai figli Enea e Pablo. Le sue comparsate pubbliche sono ridotte al minimo ma, quando succede,sa come farsi notare. La ...

VanityFairIt : Da Carla Bruni a Eva Herzigova passando per Laura Harrier, Anja Rubik e tanti altri. Ecco gli ospiti presenti alla… - cinefilosit : #Venezia79, le foto dal red carpet: #HughJackman, #LauraDern, #VanessaKirby e... - laura_ceruti : RT @Ettore_Rosato: Oggi alle 13.35 sarò in diretta su Antennatre Per chi volesse, si può seguire su il canale 10 in Veneto, 17 in Friuli V… - laboescapes : RT @survivalitalia: Inizia oggi il #VeniceClimateCamp (7-10 settembre) e ci saremo anche noi di Survival! Venerdì 9 la nostra ricercatrice… - Ash71Pietro : The Son a #Venezia79: foto e video di Hugh Jackman e Laura Dern -