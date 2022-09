"Urla come una pescivendola": Friedman insulta la Meloni (Di lunedì 5 settembre 2022) L'opinionista americano di nuovo fuori controllo contro la leader di FdI, che - a suo dire - starebbe facendo preoccupare i palazzi americani ed europei (ma non gli elettori italiani). Attacchi anche a Salvini e a Guido Crosetto Leggi su ilgiornale (Di lunedì 5 settembre 2022) L'opinionista americano di nuovo fuori controllo contro la leader di FdI, che - a suo dire - starebbe facendo preoccupare i palazzi americani ed europei (ma non gli elettori italiani). Attacchi anche a Salvini e a Guido Crosetto

Mary35999509 : RT @ilgiornale: 'Mentre urla come una pescivendola a Vox e contro i migranti e Lgbt, fa la faccia gentile per rassicurare l'Europa, l'Ameri… - ilgiornale : 'Mentre urla come una pescivendola a Vox e contro i migranti e Lgbt, fa la faccia gentile per rassicurare l'Europa,… - ansiaecaffe : Ma voi immaginate stare davanti a una folla che urla perchè sei davanti a loro. Ma come ci si abitua a una cosa del… - Maurina50815709 : RT @GiuliaTulla: Chi ha argomenti da far valere, non urla #INCOMPETENTE_come_una_MELONI - hurricharry : Ma vogliamo parlare di come tutti sono concentrati su harry non importa chi ci sia là davanti si parla di harry si… -