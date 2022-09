Udinese e Dacia Arena | format sostenibili per il nostro calcio

Leggi su danielebartocciblog

(Di lunedì 5 settembre 2022), un connubio vincente. La Sport Digital Transion negli ultimi anni è stata una delle principali tematiche di discussione in varie industry, attirando l’attenzione di aziende, club sportivi e manager per via dell’impatto su processi. Ma anche su infrastrutture, modelli di governance e di business. L’applicazione degli innovativi sistemi di intelligenza artificiale per analizzare i movimenti nel rettangolo di gioco, la diffusione del mobile e dei nuovi modelli di comunicazione e marketing online. L’utilizzo di una particolare sensoristica per studiare le performance atletiche e sportive, lo sfruttamento della virtual reality, della augmented reality e della mixed reality per esperienze inedite allo stadio. Come pure l’uso dei big data per efficientare la gestione del club sportivo a tutto ...