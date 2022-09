Sarri contro gli arbitri, Procura Figc apre un fascicolo (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – La Procura Federale della Figc ha aperto un fascicolo sulle dichiarazioni rese dall’allenatore della Lazio Maurizio Sarri dopo la gara Lazio-Napoli di sabato scorso, recanti accuse nei confronti dell’arbitro dell’incontro e dell’intera classe arbitrale. Inoltre sono state avviate le indagini del caso sui cori di stampo antisemita da parte delle tifoserie ospiti nelle gare Fiorentina-Juventus e Milan-Inter. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – LaFederale dellaha aperto unsulle dichiarazioni rese dall’allenatore della Lazio Mauriziodopo la gara Lazio-Napoli di sabato scorso, recanti accuse nei confronti dell’arbitro dell’ine dell’intera classe arbitrale. Inoltre sono state avviate le indagini del caso sui cori di stampo antisemita da parte delle tifoserie ospiti nelle gare Fiorentina-Juventus e Milan-Inter. L'articolo proviene da Italia Sera.

