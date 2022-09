Sai perché ti piacciono gli uomini impegnati? Le cose non sono come sembrano (Di lunedì 5 settembre 2022) Trovi gli uomini impegnati irresistibili e con una marcia in più, malgrado abbiano giurato amore eterno ad un’altra donna, ma non sai ben dire perché? Bhe, c’è un motivo dietro e non è per nulla quello che sembra. Ci stiamo muovendo, lo sappiamo molto bene, in un campo minato. Il tradimento, infatti, ha così tante sfaccettature e complessità di fondo, che cercare di sgarbugliare l’intricatissima matassa con un solo articolo, sarebbe pressoché impossibile. Tuttavia, possiamo dire, e questo dai tempi dei tempi, che la routine e la “monotonia” stancano a lungo andare. Fonte: FacebookSì, se c’è amore, ci si innamora del proprio partner ogni giorno, come se fosse sempre una nuova ed entusiasmante scoperta, ma non è né così semplice, né così fattibile. Nella vita di ognuno di noi, infatti, ci sono momenti ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 5 settembre 2022) Trovi gliirresistibili e con una marcia in più, malgrado abbiano giurato amore eterno ad un’altra donna, ma non sai ben dire? Bhe, c’è un motivo dietro e non è per nulla quello che sembra. Ci stiamo muovendo, lo sappiamo molto bene, in un campo minato. Il tradimento, infatti, ha così tante sfaccettature e complessità di fondo, che cercare di sgarbugliare l’intricatissima matassa con un solo articolo, sarebbe pressoché impossibile. Tuttavia, possiamo dire, e questo dai tempi dei tempi, che la routine e la “monotonia” stancano a lungo andare. Fonte: FacebookSì, se c’è amore, ci si innamora del proprio partner ogni giorno,se fosse sempre una nuova ed entusiasmante scoperta, ma non è né così semplice, né così fattibile. Nella vita di ognuno di noi, infatti, cimomenti ...

racheldeckar : RT @ANNA62348499: 'Non smettere mai di sorridere,nemmeno quando sei triste,perché non sai mai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso' G.… - rico6868 : @FlavianoBrandi @LaBombetta76 Io ti ho battuto sul tempo per dieci anni, perchè cazzo ho veramente pagato per tutti… - 6ificouldfIy : @Popolo_esaurito sai stavo pensando alle ripetizioni perché mi piace tantissimo insegnare ai bambinii :) però la mi… - MarcoVallerga : @Link4Universe Mi piaci molto come divulgatore astrofisico, ma proprio perchè sei un divulgatore esperto sai che si… - AndreaPellicani : Se il #PD scomparirà, caro @EnricoLetta , è perché ormai è simile a te: né di qua né di là, non credibile, in affan… -