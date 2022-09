Paupisi | la Sagra del Cecatiello giovedì su Rai 1

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Rai Uno parlerà di, del suo Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada e della 49esimadele di tutte le sue eccellenze8 settembre dalle ore 11.30 alle ore 13.30 nel corso del programma ‘Camper’. Ricordiamo che la Rai è stata alo scorso 28 agosto dove ha fatto interviste, ha ripreso scorci suggestivi del paese e naturalmente i gustosi piatti della tradizione paupisana tra cui il protagonista in assoluto il. “Una grande opportunità per il nostro paese – commenta Dario Orsillo presidente della Pro Loco di– per far conoscere ancor di più il nostro territorio e le nostre eccellenze”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.