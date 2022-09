“Non li trovo”. Serena Bortone, imprevisto a Oggi è un altro giorno: costretta a uscire dallo studio (Di lunedì 5 settembre 2022) imprevisto per Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. La nuova stagione del popolare e seguito programma di Rai1 si è aperta in modo molto particolare. In questa edizione ad affiancare l’esperta conduttrice ci sono Francesco Oppini e Laura Freddi. Il pubblico, tuttavia, ha notato qualcosa che non è andato proprio per il verso giusto. Le critiche riguardano proprio i due volti noti che a quanto pare non hanno convinto una parte dei telespettatori. In particolare viene imputato a Oppini e Freddi un ruolo troppo ridotto. Insomma ci si aspettava un maggior coinvolgimento dell’ex gieffino e della soubrette. Cinque o sei frasi in una trasmissione che dura un’ora e 45 minuti sono state considerate davvero troppo poco. Chissà che non sia già il caso di correre ai ripari. In ogni caso la ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 5 settembre 2022)perè un. La nuova stagione del popolare e seguito programma di Rai1 si è aperta in modo molto particolare. In questa edizione ad affiancare l’esperta conduttrice ci sono Francesco Oppini e Laura Freddi. Il pubblico, tuttavia, ha notato qualcosa che non è andato proprio per il verso giusto. Le critiche riguardano proprio i due volti noti che a quanto pare non hanno convinto una parte dei telespettatori. In particolare viene imputato a Oppini e Freddi un ruolo troppo ridotto. Insomma ci si aspettava un maggior coinvolgimento dell’ex gieffino e della soubrette. Cinque o sei frasi in una trasmissione che dura un’ora e 45 minuti sono state considerate davvero troppo poco. Chissà che non sia già il caso di correre ai ripari. In ogni caso la ...

