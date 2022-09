La guerra del gas: Borse in calo, ed è battaglia sui rigassificatori (Di lunedì 5 settembre 2022) La guerra del gas mostra i suoi effetti sulle Borse europee. Dopo la presunta “manutenzione” di qualche giorno, Mosca non ha riaperto il gasdotto Nord Stream e adesso dalla Russia arrivano sempre meno idrocarburi in Occidente. Ne hanno risentito subito le Borse di Francoforte e Milano, che hanno ceduto in apertura il 2,8%. Sono seguite Parigi (-1,9%) e Londra (-1,7%). I listini di Italia e Germania sono stati in testa ai ribassi a causa della forte dipendenza dal gas russo di Roma e di Berlino. Negli ultimi sei mesi, da quando la Russia ha invaso l’Ucraina, il Governo Draghi ha ridotto considerevolmente gli approvvigionamenti energetici dell’Italia da Mosca. Tuttavia per completare uno ‘sganciamento‘ totale occorrono circa 2 anni. Foto AnsaGas e rigassificatori L’Italia ha già accresciuto le importazioni dall’Algeria ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 5 settembre 2022) Ladel gas mostra i suoi effetti sulleeuropee. Dopo la presunta “manutenzione” di qualche giorno, Mosca non ha riaperto il gasdotto Nord Stream e adesso dalla Russia arrivano sempre meno idrocarburi in Occidente. Ne hanno risentito subito ledi Francoforte e Milano, che hanno ceduto in apertura il 2,8%. Sono seguite Parigi (-1,9%) e Londra (-1,7%). I listini di Italia e Germania sono stati in testa ai ribassi a causa della forte dipendenza dal gas russo di Roma e di Berlino. Negli ultimi sei mesi, da quando la Russia ha invaso l’Ucraina, il Governo Draghi ha ridotto considerevolmente gli approvvigionamenti energetici dell’Italia da Mosca. Tuttavia per completare uno ‘sganciamento‘ totale occorrono circa 2 anni. Foto AnsaGas eL’Italia ha già accresciuto le importazioni dall’Algeria ...

