INFN | Concorso per 2 Posti come Tecnologo di III Livello

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 5 settembre 2022) L’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ha indetto unPubblico per l’assunzione di 2 Figure Professionalidi III, la ricerca è finalizzata ad inserimento a tempo indeterminato. Bando diE' indettopubblico, per titoli ed esami, per duecon il profilo professionale didi IIIprofessionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per attività nell'ambito della Direzione generale riguardante la gestione dei progetti di ricerca, la rendicontazione dei costi o il controllo di gestione. Bando n. 24670/2022. La sede di lavoro di prima assegnazione sarà l'Amministrazione centrale dell'Istituto nazionale di fisica ...