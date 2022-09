Il gesto di Leao a Barella dopo il gol nel derby: la reazione è virale sui social (Di lunedì 5 settembre 2022) " Rafa è un campione, si allena benissimo e in campo fa giocate eccezionali. Poi a volte lo frega il linguaggio del corpo ". Parole e musica di Stefano Pioli , che diede questo "ritratto" di Leao dopo ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 5 settembre 2022) " Rafa è un campione, si allena benissimo e in campo fa giocate eccezionali. Poi a volte lo frega il linguaggio del corpo ". Parole e musica di Stefano Pioli , che diede questo "ritratto" di...

ilpodsport : #Calcio Il gesto di Leao a Barella dopo il gol nel derby: la reazione è virale sui social #ilpodsport - sportli26181512 : Il gesto di Leao a Barella dopo il gol nel derby: la reazione è virale sui social: Non si spengono le polemiche per… - Marilina851 : RT @mcuheartx: bellissimo il gesto di leao e di giroud per spizzi. quando fanno queste cose poi le si danno per scontate quando non lo sono… - RikyDejan : @Pirichello Brozovic andava ammonito xil gesto vs la curva dopo gol come Ibra a Roma,qndi poi espulso su CDK..Barel… - 1UnPassante : @SirJohnMTB @SerieA @RafaeLeao7 @acmilan Scansarsi in molti casi, è un gesto di riverenza?? Poi se quelli dell'… -