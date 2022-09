House of the Dragon, le parrucche non convincono: è polemica (Di lunedì 5 settembre 2022) House of the Dragon è la serie del momento, ma non per questo esente da critiche. I fan non hanno apprezzato particolarmente alcune delle parrucche scelte per i personaggi. Da quando House of the Dragon è approdato sui piccoli schermi di HBO (e Sky in Italia), il pubblico ha potuto respirare nuovamente quell’atmosfera di sangue, polvere e fuoco tipica dei Targaryen. Il ritorno a Westeros ha dato i suoi frutti: non a caso, la première ha battuto ogni record diventando la più vista di sempre (ben dieci milioni di telespettatori e soltanto per il primo episodio). Un esordio trionfale e ricco di spunti, che ha spianato la strada e posto basi solide. Eppure c’è chi non ha potuto fare a meno di lanciare una riflessione divenuta ben presto polemica. House of the ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 5 settembre 2022)of theè la serie del momento, ma non per questo esente da critiche. I fan non hanno apprezzato particolarmente alcune dellescelte per i personaggi. Da quandoof theè approdato sui piccoli schermi di HBO (e Sky in Italia), il pubblico ha potuto respirare nuovamente quell’atmosfera di sangue, polvere e fuoco tipica dei Targaryen. Il ritorno a Westeros ha dato i suoi frutti: non a caso, la première ha battuto ogni record diventando la più vista di sempre (ben dieci milioni di telespettatori e soltanto per il primo episodio). Un esordio trionfale e ricco di spunti, che ha spianato la strada e posto basi solide. Eppure c’è chi non ha potuto fare a meno di lanciare una riflessione divenuta ben prestoof the ...

