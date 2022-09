(Di lunedì 5 settembre 2022) La Vita in Diretta torna in onda e lo fa con il botto. Per la prima puntata, condotta da, l'argomento non poteva che essere quello che ha infiammato il gossip dell'estate: la ...

Salcedo_Hugo : La magia de Francesco Totti. ?????? #PorLasQueMueres ?? - leggoit : Francesco Totti e Ilary Blasi, lo sfogo di Alberto Matano sulla separazione: «È accanimento mediatico»… - whogabigol : RT @Peppe_Salines: Lo United ha panchinato capitan Maguire e un certo Cristiano Ronaldo vincitore di 34 palloni d'oro e 47 CL, la juve fece… - NigelFrank15 : RT @UEFAcom_it: ?? #AccaddeOggi nel 1994 ???? Francesco #Totti segna il suo primo gol con la #Roma... il resto è storia! @OfficialASRoma | @… - ChryTredici : RT @UEFAcom_it: ?? #AccaddeOggi nel 1994 ???? Francesco #Totti segna il suo primo gol con la #Roma... il resto è storia! @OfficialASRoma | @… -

Per la prima puntata, condotta da Alberto Matano , l'argomento non poteva che essere quello che ha infiammato il gossip dell'estate: la separazione die Ilary Blasi . La pagina ...Oltre a dire la sua sulla separazione tra Ilary Blasi e, si è soffermata sulla polemica social legata all'ostentazione del lusso che viene fatta sulle varie piattaforme. " Io intanto ...La Vita in Diretta torna in onda e lo fa con il botto. Per la prima puntata, condotta da Alberto Matano, l'argomento non poteva che essere quello che ha infiammato il ...I progressi nella medicina sportiva uniti alle conoscenze sui tipi di allenamento e la nutrizione ritardano l’età della «pensione» degli sportivi professionisti. Conta però anche la genetica ...