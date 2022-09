Emanuele Crialese: “Per cambiare la A con la E del mio nome ho dovuto lasciare un pezzo del mio corpo” (Di lunedì 5 settembre 2022) In occasione della presentazione alla Mostra del cinema di Venezia del suo ultimo film, L’immensità, il regista Emanuele Crialese ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, in cui per la prima volta ha parlato pubblicamente della sua transizione di genere. Vi raccomandiamo... "Nel mio nome": Elliot Page produrrà un documentario italiano sulle persone trans Il nuovo docu-film di Nicolò Bassetti si intitola Nel mio nome e avrà un produttore esecutivo d'eccezione: l'attore transgender Elliot Page, di T... “Per cambiare la A con la E del mio nome, ho dovuto lasciare un pezzo del mio corpo, il pegno che ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 5 settembre 2022) In occasione della presentazione alla Mostra del cinema di Venezia del suo ultimo film, L’immensità, il registaha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, in cui per la prima volta ha parlato pubblicamente della sua transizione di genere. Vi raccomandiamo... "Nel mio": Elliot Page produrrà un documentario italiano sulle persone trans Il nuovo docu-film di Nicolò Bassetti si intitola Nel mioe avrà un produttore esecutivo d'eccezione: l'attore transgender Elliot Page, di T... “Perla A con la E del mio, houndel mio, il pegno che ...

ilpost : Il regista Emanuele Crialese ha raccontato la sua storia di uomo trans in Italia - WeCinema : ?? #PenelopeCruz è l'archetipo di donna e di madre. Così l'ha definita Emanuele Crialese che, nel suo film 'L'immens… - guardian : L’Immensità review – desperation and secret yearning in 1970s Rome - marinellazetti : “Non si sceglie di intraprendere un percorso del genere. Ci si nasce. Io non ho ricordi di me che mi percepivo dive… - BongioPlays : @kurisumakises @ilpost Cosa dovrebbero cancellare? La frase “Nell’intervista Crialese ha detto che «per cambiare la… -