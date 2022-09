E’ pari all’”Arechi” | Salernitana-Empoli finisce 2-2

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 5 settembre 2022) SALERNO (ITALPRESS) – Gol ed emozioni ma nessun vincitore traed2-2 con le reti di Satriano e Lammers per i toscani e Mazzocchi e Dia per i campani. Candreva torna titolare sulla fascia destra, per il resto Nicola conferma l’undici che ha pareggiato a Bologna. In avanti Bonazzoli e Dia, panchina per l’ultimo arrivato Piatek. Zanetti fa subito esordire Pjaca alle spalle di Satriano e Lammers, in mediana c’è Henderson con Grassi e Haas. Partita intensa e partenza lanciata dell’che in avvio spinge con convinzione. Lammers passa nello stretto e calcia da posizione defilata: respinge con i pugni Sepe, attento sul suo palo. La risposta dellaè in un tiro al volo di Candreva che però non inquadra il bersaglio. Quando è appena ...