Don't Worry Darling, il thriller di Olivia Wilde con Harry Styles psicotico (Di lunedì 5 settembre 2022) Harry Styles catalizza l’attenzione alla Mostra del Cinema di Venezia. Era prevedibile che orde di fan invadessero il Lido per il loro idolo. Insieme alla compagna Olivia Wilde ha presentato Don’t Warry Darling, secondo film diretto dall’attrice di Rush dopo la commedia La rivincita delle sfigate. Questa volta la regista si butta sul thriller psicologico ambientato in una realtà perfetta degli anni ’50, una comunità idilliaca e sperimentale costruita ad hoc, in cui i mariti lavorano nel quartier generale di Victory e le mogli se la godono facendo shopping, cucinando e bevendo cocktail. In questa città alla Truman Show, creata dalla mente del perverso Frank (Chris Pine), vive la coppia formata da Alice (Florence Pugh) e Jack (Harry Styles): i due sono ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 5 settembre 2022)catalizza l’attenzione alla Mostra del Cinema di Venezia. Era prevedibile che orde di fan invadessero il Lido per il loro idolo. Insieme alla compagnaha presentato Don’t Warry, secondo film diretto dall’attrice di Rush dopo la commedia La rivincita delle sfigate. Questa volta la regista si butta sulpsicologico ambientato in una realtà perfetta degli anni ’50, una comunità idilliaca e sperimentale costruita ad hoc, in cui i mariti lavorano nel quartier generale di Victory e le mogli se la godono facendo shopping, cucinando e bevendo cocktail. In questa città alla Truman Show, creata dalla mente del perverso Frank (Chris Pine), vive la coppia formata da Alice (Florence Pugh) e Jack (): i due sono ...

raimovie : In conferenza per DON'T WORRY DARLING (Fuori Concorso) Chris Pine e @gemma_chan #Venezia79 - WeCinema : ? #Venezia79: apertura con 'White Noise' di Noah Baumbach, tra i più attesi Timothée Chalamet con 'Bones and all' e… - harry_ss_stiles : RT @HShine_: Resisti Chris è solo un film di due ore puoi farcela don't worry darling #harrystyles #Venezia79 #DontWorryDarling https://t.… - yellowbandw : RT @HStylesItalia: Harry arrivando sul red carpet del Festival di Venezia per la premiere di Don’t Worry Darling! #Venezia79 - HShine_ : Resisti Chris è solo un film di due ore puoi farcela don't worry darling #harrystyles #Venezia79 #DontWorryDarling -