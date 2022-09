Cori antisemiti in Milan-Inter | i nerazzurri | “Siamo fratelli del mondo dal 1908”

(Di lunedì 5 settembre 2022) “deldal. È un impegno che cipresi da sempre. È nella nostra storia, è la nostra indole”. Questo è il messaggio che l’ha voluto diffondere sui propri profili social in merito a quanto avvenuto nel derby di sabato contro il, quando dalla curva nerazzurra sono stati intonati dei. Il messaggio arriva anche in concomitanza con l’apertura delle indagini da parte della Figc sull’episodio, e rientra nella campagna BUU dell’, un acronimo che richiama uno dei “” che si può sentire negli stadi e che significa “Brothers Universally United”, lanciata quando venne preso di mira Koulibaly. SportFace.

AntoVitiello : In merito ai cori antisemiti intonati nel #derby, il #Milan farà una segnalazione alla Procura. - sportface2016 : +++La Procura #Figc apre due fascicoli: uno sui cori antisemiti a Firenze e Milano, l'altro sulle parole di Maurizi… - repubblica : Fiorentina-Juventus, cori antisemiti dei tifosi bianconeri. Un caso anche nel derby di Milano - yassine01937035 : RT @CalcioFinanza: La Procura della FIGC apre un fascicolo su cori antisemiti durante Milan-Inter e Fiorentina-Juventus. Avviata un'indagin… - Carlos19Linare1 : RT @StorieSilenti: 'I campioni dell'Italia sono ebrei'. Altro caso di coro antisemita in #SerieA, al momento dell'ingresso delle due squadr… -

Come comunicato dalla Figc, le indagini sono partite anche per quanto successo durante la sfida Fiorentina - Juventus , con idi stampopartiti in questo caso dal settore dei tifosi ...... Maurizio Sarri La Procura Figc ha annunciato di aver aperto un'indagine ufficiale suiintonati dai tifosi di Juventus e Inter nelle partite del weekend, ascoltati distintamente dagli ...... Federale della Figc – si legge nella nota - ha avviato le indagini del caso sui cori di stampo antisemita da parte delle tifoserie ospiti nelle gare Fiorentina-Juventus e Milan-Inter”.La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...